Nuova opinionista a Uomini e Donne? Il video che crea suspense

Dopo settimane di rumor (che si sono rivelati delle fake news), Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno smentito le voci sul loro presunto addio a Uomini e Donne. I due però quest’anno potrebbero avere al loro fianco un altro volto storico del programma di Maria De Filippi. Da tempo circolano indiscrezioni su una nuova opinionista per il dating show di Canale 5.

La settimana scorsa però il blogger Lorenzo Pugnaloni (che dà spesso gossip su Uomini e Donne) ha commentato il rumor sulla Platano dicendo che è privo di fondamenta: “Il ritorno di Ida Platano da opinionista è aria fritta. Ragazzi, si tratta solo di aria fritta“.

Ieri sui social i fan di Uomini e Donne sono tornati a parlare del possibile comeback di Ida alla corte di Maria. Il motivo? Ida ha pubblicato delle storie Instagram in cui allude a qualcosa che dovrà fare giovedì (proprio il giorno in cui ci saranno le prime registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne): “Forse questo giovedì capiterà qualcosa? Comunque fa molto caldo. Adesso devo andare a fare due o tre cose. E poi, e poi, e poi…”

Tutti hanno pensato alle registrazioni di Uomini e Donne, come minimo lei giovedì andrà a fare shopping a Piazza Italia.

Redazione: allora ida mi raccomando non spoilerare in alcun modo che sei una nuova opinionista

“Dopo la fine della registrazione sono rimasto in studio. Tina in maniera un po’ sfacciata ha chiesto a Maria se ci avrebbero richiamati per settembre. Dopo la sua risposta ci siamo rassicurati. Poi però è anche vero che tutti siamo importanti e nessuno è indispensabile. Quindi non so se le cose sono cambiate all’ultimo”.