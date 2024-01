Nuova opinionista a L’Isola dei Famosi: un nome inaspettato

A poco più di due mesi dall’inizio de L’Isola dei Famosi sembra quasi certo che quest’anno al timone del reality di Canale 5 ci sarà Vladimir Luxuria. Nonostante la sua iniziale smentita, pare che Vlady sia stata fortemente voluta da Pier Silvio Berlusconi e che abbia già girato due numeri zero del programma. Ma se Luxuria sarà la conduttrice, chi sarà la nuova opinionista?

Dopo Dagospia anche Tv Blog ha rivelato che sarebbe sfumato il possibile ritorno di Ilary Blasi alla conduzione de L’Isola dei Famosi. Blogo non si è fermato al nome della presentatrice, ma ha fatto anche quello della nuova opinionista. Sì, perché parliamo di una donna e pare che sarà anche sola. Si tratterebbe di Elena Guarnieri, storico volto dei Tg Mediaset, prima Studio Aperto e poi il Tg 5 (ma ha condotto anche Miracoli e Angeli).

“Su questo tema pare farsi strada un’idea. Replicare cioè la decisione presa al Grande fratello, che ha ingaggiato la giornalista del Tg5 Cesara Buonamici. In pole position per conquistare la poltrona di – anche qui unica– della nuova edizione de L’isola dei famosi ci sarebbe la giornalista Elena Guarnieri.

Elena Guarnieri è una giornalista di lungo corso presso Mediaset. Ha condotto per tanti anni Studio aperto. Ha anche condotto programmi televisivi come per esempio, Vite straordinarie, Gentes e Sipario del Tg4. Da gennaio 2024 è vice direttore del Tg5, testata questa per cui ha condotto l’edizione delle ore 13 e quella delle ore 20. Si pesca quindi di nuovo nella redazione del Tg5, in particolare nel gruppo dei vice direttori del telegiornale di Clemente J. Mimun, per scegliere un volto di un reality show di Canale 5″.