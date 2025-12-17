Nuova norma fiscale per la crisi d’impresa in Italia

Il legislatore interviene con il decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186, per chiarire il trattamento fiscale delle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti nella crisi d’impresa. Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, affronta una questione che aveva generato incertezza applicativa e riflessi distorsivi sull’effettività degli strumenti di regolazione della crisi previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

L’intervento normativo introduce una norma di interpretazione autentica dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR, che chiarisce che il regime di non imponibilità delle sopravvenienze attive si applica anche alle procedure e agli strumenti disciplinati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Di conseguenza, il legislatore chiude una fase di incertezza che aveva inciso negativamente sulla sostenibilità economica dei piani e sulla convenienza delle soluzioni alternative alla liquidazione giudiziale.

La disposizione chiarisce che non costituiscono sopravvenienze attive imponibili le riduzioni dei debiti dell’impresa realizzate nell’ambito di procedure a finalità liquidatoria. Parimenti, viene esclusa la qualificazione come sopravvenienze attive anche per le riduzioni dei debiti conseguenti a strumenti di continuità e risanamento.

Il comma 2 dell’art. 8 esclude espressamente il rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate sulla base di interpretazioni difformi, rafforzando la qualificazione della norma come autenticamente interpretativa. La portata dell’intervento emerge chiaramente se si considera la prassi applicativa, dove la riduzione dei debiti è un effetto fisiologico della situazione di incapienza patrimoniale dell’impresa.

Il d.lgs. 186/2025 interviene risolvendo espressamente le criticità, distinguendo tra procedure liquidatorie e procedure di continuità e risanamento. Per le procedure a finalità liquidatoria, la riduzione dei debiti è integralmente esclusa da imposizione. Per le procedure di continuità e risanamento, la non imponibilità opera nei limiti già previsti dall’art. 88, comma 4-ter, TUIR.

Sul piano pratico, il chiarimento produce effetti immediati, migliorando la sostenibilità economica dei piani e riducendo il rischio di contenzioso. Il d.lgs. 4 dicembre 2025, n. 186 segna un passaggio decisivo nel processo di armonizzazione tra diritto tributario e diritto della crisi d’impresa, restituendo effettività agli strumenti di regolazione della crisi e confermando la centralità di una valutazione integrata, giuridica e fiscale, nella gestione delle situazioni di difficoltà dell’impresa.