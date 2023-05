nuova musica per la cantante

Nuova musica per Nelly Furtado: la cantante ha già registrato oltre cento canzoni negli ultimi diciotto mesi.

Sono periodi di grandi ritorni nel mondo della musica, sia italiana che internazionale. Nell’ambito del grande pop internazionale, ad esempio, potremmo presto riabbracciare una delle artiste più amati dei primi anni Duemila: Nelly Furtado. Una cantante in grado di raggiungere i vertici delle classifiche mondiali grazie a brani del calibro di Try, I’m Like a Bird e Manos Al Aire, ma che negli ultimi tempi si era defilata, dopo il flop clamoroso dell’album The Ride del 2017. Evidente che un periodo di pausa servisse all’artista canadese per ricaricare le energie. E quel periodo sta per terminare, come rivelato dalla stessa cantante di origini portoghesi.

Nelly Furtado: nuove canzoni in arrivo

Sei anni dopo, riecco Nelly Furtado. L’artista canadese più iberica che ci sia, amata e ammirata in Italia anche per duetti importanti come quello con gli Zero Assoluto, è pronta a tornare nel mondo della musica. Lo ha annunciato sulle colonne di Fault Magazine, rivista che le ha dedicato un servizio fotografico apprezzabile.

Nelly Furtado e Bryan Adams

“Ho così tanta musica, negli ultimi diciotto mesi ho registrato un centinaio di canzoni“, ha dichiarato, senza troppi giri di parole, la splendida artista canadese. Un annuncio inaspettato e importantissimo, che si collega tra l’altro a una sua riflessione. Nonostante sia ancora enorme l’amore che il pubblico prova per i suoi vecchi successi, Nelly non ha assolutamente la sensazione che la sua carriera sia già terminata, e vuole regalarsi un’altra opportunità di raggiungere i vertici nel mondo del pop, anche in un’epoca in cui la musica è dominata dalle hit per TikTok.

Il ritorno di Nelly Furtado

Non sappiamo ancora se arriverà un nuovo album e quando Nelly pubblicherà la sua nuova musica, ma sappiamo che il momento sta per arrivare. La stessa cantatrice ha raccontato di essersi sentita motivata quando la figlia le ha fatto notare che le sue canzoni erano tornate di tendenza proprio sulla piattaforma social cinese.

“Abbiamo iniziato a fare piccoli video sulla piattaforma ed è stato divertente“, ha affermato la cantante, orgogliosa anche del fatto di aver smentito tutti i critici che anni fa l’avevano bocciata: “Quando ho iniziato c’era chi pensava che fossi una cantante che ha avuto la fortuna di azzeccare qualche pezzo, ma sono passati vent’anni e alla gente piace ancora la mia musica“.

Di seguito il video di All Good Things: