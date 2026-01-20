Nuova musica italiana

Nuovi singoli, nuovi album e la nostra playlist sono pronti a essere scoperti. Tra le novità musicali spicca Djo, nome d’arte di Joe Keery, noto per il suo ruolo di Steve Harrington nella serie “Stranger things”, il cui brano “End of beginning” ha scalato le classifiche di Spotify.

Tra le altre novità musicali, il cantante Mika sta per pubblicare il suo settimo album in studio, intitolato “Hyperlove”, dove unisce la purezza del pianoforte con la modernità del pop elettronico per esplorare l’elettricità che scocca tra il positivo e il negativo di una carica.

Il gruppo Subsonica ha pubblicato il singolo “Il tempo in me”, che anticipa l’uscita di un album in primavera e festeggerà 30 anni di carriera con quattro serate a Torino. Louis Tomlinson, già componente degli One Direction, ha pubblicato il suo terzo album solista, “How Did I Get Here?”, che conferma il suo talento come solista.

Inoltre, la redazione di Sorrisi presenta la sua playlist settimanale, con dieci canzoni, vecchie e nuove, che includono brani di Irama, Dargen d’Amico, Alessio Bernabei, Mumford & Sons, Moreno, Prince, Suede, Mobrici, Alex Britti e Mario Biondi, e Daiana Lou. Questi artisti offrono una varietà di stili e generi musicali che caratterizzano la scena musicale attuale.