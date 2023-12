nuova musica con Ariana Grande

Fan in fermento dopo il video pubblicato da Ariana Grande in studio di registrazione: cosa bolle in pentola?

I fan più accaniti sono costantemente aggiornati su tutto ciò che la pop star rende noto sui suoi profili social. A fare scalpore, è stato un video pubblicato nelle scorse ore da Ariana Grande, mentre si trova in uno studio di registrazione.

Il video che fa impazzire i fan

Nel video postato su Instagram, si vede Ariana Grande che lavora a nuovi brani, cantando i testi delle canzoni con le cuffie alle orecchie. Purtroppo, la cantante ha ben pensato di togliere l’audio dal video pubblicato, per evitare che potessero esserci spoiler di un progetto che sarà lei stessa ad annunciare, appena sarà terminato.

Sono infatti i suoi seguaci più incalliti a non aspettare altro che una singola novità, per condividerle in giro per il web. Dopo aver condiviso il video, i follower di Arianna sono aumentati a dismisura in pochissime ore: il suo profilo Instagram ha raggiunto oltre 380.000.000 seguaci, tra vecchi e nuovi fan.

Il successo di Ariana Grande

Dopo il suo debutto come attrice, nei panni di cantante della scena pop Ariana Grande ha conquistato una vasta platea incantata dai grandi successi che ogni anno l’artista è riuscita a sfornare.

Con l’uscita del suo ultimo album intitolato “Positions”, la cantante ha raggiunto la vetta della US Billboard 200, come fatto anche dai precedenti Thank U, Next e Sweetener. Dopo tre anni, ha dato ufficialmente il via alla scrittura di canzoni inedite.

Tra i singoli più conosciuti di Ariana, abbiamo sicuramente Problem con Iggy Azalea, Break Free con Zedd, One Last Time, Focus, Into You e No Tears Left To Cry. Adesso non resta che aspettare quali nuove opere d’arte ascolteremo a breve!