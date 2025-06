Nuova missione Italia-Cina: il satellite Cses-02 per geofisica

È stata lanciata la nuova missione Italia-Cina con il satellite Cses-02, progettato per studiare le conseguenze in atmosfera di fenomeni geofisici estremi come terremoti e tempeste geomagnetiche. Cses-02, il secondo satellite della serie, collabora con il gemello Cses-01, lanciato nel 2018, e attualmente operativo. La missione è coordinata dall’Agenzia Spaziale Italiana (Asi), che ha fornito due strumenti scientifici innovativi tramite l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) e l’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf).

Cses-02 è una cooperazione tra Asi e l’agenzia spaziale cinese CNSA (China National Space Administration) e coinvolge numerosi centri di ricerca italiani, inclusi l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e il Consiglio Nazionale delle Ricerche, oltre a diverse università. Nella missione sono presenti 11 strumenti, di cui due sono stati realizzati in Italia: il Hepd-02, un rivelatore di particelle di alta energia, e l’Efd-02, un rilevatore del campo elettrico.

Grazie a queste strumentazioni, il satellite potrà esplorare nuove frontiere nella comprensione dei fenomeni atmosferici e delle loro possibili correlazioni con i terremoti. I dati della missione saranno messi a disposizione della comunità scientifica attraverso il centro dati SSDC dell’Asi, promuovendo ricerche multidisciplinari in geofisica, fisica della ionosfera e Space Weather. Secondo i responsabili del progetto, l’aumentata sensibilità degli strumenti e il ridotto tempo di rivisitazione miglioreranno notevolmente le prospettive scientifiche della missione.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.laprovinciadicomo.it