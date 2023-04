Nuova linea editoriale per L’Isola dei Famosi: Vladimir Luxuria dice la sua e svela che compito avrà quest’anno

La nuova linea editoriale che il Grande Fratello Vip ha dovuto seguire nel corso del suo ultimo mese di programmazione è stata imposta anche a L’Isola dei Famosi che, come detto da Vladimir Luxuria, parte avvantaggiata. Questo perché non esiste la diretta 24 ore su 24.

“Noi partiamo avvantaggiati perchè non siamo in diretta 24 ore al giorno, quindi se ci saranno cose orrende preferiamo non mandarle in onda”. – Ha dichiarato Vladimir Luxuria a SuperGuidaTv in merito proprio alla nuova linea editoriale – “Credo che quest’anno ci sarà una maggiore attenzione, senza perdere però la veridicità del programma. Credo che il compito di noi opinionisti è anche quello di non aizzare e di non gettare benzina sul fuoco. Di invitare anche a un linguaggio civile, perché comunque ci seguono milioni di telespettatori. C’è già tanto odio in giro, non c’è bisogno di fomentarlo attraverso una trasmissione televisiva”.