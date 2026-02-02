10.8 C
Nuova Legislazione Farmaceutica Italia

Nuova Legislazione Farmaceutica Italia

La riforma della legislazione farmaceutica punta a semplificare un quadro normativo complesso, aggiornandolo alle esigenze attuali di salute e accesso ai farmaci. Deve conciliare la sostenibilità del sistema sanitario con le sfide poste dall’invecchiamento della popolazione e dall’aumento delle malattie croniche.

Questi temi sono stati al centro del digital talk “Verso la nuova legislazione farmaceutica. Il confronto tra istituzioni, industria e cittadini”, organizzato da Adnkronos con Egualia. All’evento hanno partecipato i protagonisti della riforma: il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, promotore del disegno di legge per il nuovo Testo unico; il presidente di Egualia Stefano Collatina; il presidente della XII Commissione Affari sociali della Camera Ugo Cappellacci; e la segretaria generale di Cittadinanzattiva Anna Lisa Mandorino.

