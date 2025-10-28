Nuova Legge sulla Protezione Animali in Ticino

Il Gran Consiglio ha approvato una nuova Legge sulla protezione animali. Tra le principali novità, si prevede la creazione di un ente unico di coordinamento, che garantirà interventi rapidi in caso di animali vaganti e gestirà il loro ricollocamento, attivando un servizio di picchetto attivo 24 ore su 24.

Un’altra novità significativa è l’aumento della tassa per i cani, che varierà da un minimo di 75 franchi a un massimo di 125 franchi. Attualmente, la media in Ticino è di 71,50 franchi. Inoltre, i futuri proprietari di cani saranno obbligati a seguire un corso di base.