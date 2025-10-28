13.5 C
Roma
martedì – 28 Ottobre 2025
Animali

Nuova Legge sulla Protezione Animali in Ticino

Da stranotizie
Nuova Legge sulla Protezione Animali in Ticino

Il Gran Consiglio ha approvato una nuova Legge sulla protezione animali. Tra le principali novità, si prevede la creazione di un ente unico di coordinamento, che garantirà interventi rapidi in caso di animali vaganti e gestirà il loro ricollocamento, attivando un servizio di picchetto attivo 24 ore su 24.

Un’altra novità significativa è l’aumento della tassa per i cani, che varierà da un minimo di 75 franchi a un massimo di 125 franchi. Attualmente, la media in Ticino è di 71,50 franchi. Inoltre, i futuri proprietari di cani saranno obbligati a seguire un corso di base.

🐶🐱 Consiglio per i tuoi animali:
Su Robinson Pet Shop trovi alimenti, giochi e accessori di qualità per il benessere dei tuoi amici a quattro zampe.

🐾 Vai a Robinson Pet Shop
Articolo precedente
Torino, nuove rotte e collegamenti per l’inverno europeo
Articolo successivo
Capodanno ad Ancona: doppio evento tra musica e festa
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.