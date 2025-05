Nuova Legge per la Tutela degli Animali: Ecco le Novità!

Il disegno di legge sulla tutela degli animali è stato approvato definitivamente dal Senato, dopo il voto dell’Aula. Questo provvedimento introduce significative modifiche al codice penale, con l’obiettivo di garantire protezione agli animali, amplificando le pene per chi maltratta o abbandona gli animali. Il ddl, composto da 15 articoli, ridefinisce il concetto di tutela, considerando gli animali come esseri senzienti invece che come semplici oggetti.

Le nuove disposizioni includono pene fino a quattro anni di reclusione per chi causa la morte di un animale con crudeltà e sanzioni più severe per reati come combattimenti tra animali o sevizie. È vietato l’abbattimento o l’alienazione degli animali coinvolti in indagini penali, mentre il traffico illecito di animali domestici viene punito con multe elevati e revoche di autorizzazioni.

Il provvedimento vieta anche di tenere cani e altri animali legati alla catena, eccetto per motivi certificati di salute o sicurezza. Le norme introducono maggiori responsabilità anche per le imprese coinvolte in illegali, con sanzioni fino a 500 quote.

Vi sono disposizioni per il confisca non solo di animali in situazioni di reato, ma anche per garantire il loro benessere, attraverso l’affidamento definitivo a associazioni autorizzate. Inoltre, la legge prevede sanzioni per la cattura illegale di animali selvatici e per il commercio di pellicce di gatti domestici.

Il ddl segna, quindi, una svolta significativa nella legislazione a protezione degli animali in Italia, allineandosi con principi di tutela e benessere riconosciuti in costituzione.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com