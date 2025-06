Nuova Legge Europea: Maggiori Tutele per Gli Animali in Italia

Negli ultimi tempi, si è accesa l’attenzione sulle norme europee riguardanti la tutela degli animali. La nuova legge, recentemente approvata dal Parlamento Europeo e ora in fase di approvazione finale dal Consiglio, rappresenta un passo significativo verso una migliore regolamentazione della vendita degli animali e della loro tracciabilità.

Gabriella Caramanica, segretario nazionale del partito REA, ha lodato l’iniziativa, sottolineando come la norma possa garantire maggiori tutele per gli animali, in particolare quelli sfruttati nel traffico di cuccioli. Durante un confronto con Paolo Caldora, responsabile del Dipartimento per i diritti e le tutele degli Animali del partito, sono stati identificati diversi aspetti su cui il governo dovrebbe intervenire.

Caramanica ha evidenziato l’urgenza di avviare un dibattito serio in Italia per promuovere riforme organiche nel settore. L’Italia potrebbe svolgere un ruolo da leader nel garantire maggiori tutele per gli animali, aumentando la trasparenza nella filiera commerciale. Questo approccio mira a combattere il commercio illegale di cuccioli e a prevenire il randagismo e gli abbandoni.

Inoltre, il Trattato di Lisbona ha riconosciuto gli animali come “esseri senzienti”, un cambiamento di paradigma che, secondo Caramanica, non dovrebbe essere ignorato dalla politica, la quale sembra influenzata da interessi lobbistici legati allo sfruttamento animale.

Infine, il partito REA sta lavorando attivamente per stimolare le forze di governo a promuovere riforme necessarie nel paese, alla ricerca di un miglioramento sostanziale della situazione degli animali.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.lentelocale.it