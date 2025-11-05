Nuova legge di bilancio: analisi dei conti pubblici italiani

Lavoce in mezz’ora è un format di divulgazione di lavoce.info che favorisce il dialogo diretto tra la ricerca economica e esperti del settore. In questo episodio, Roberto Perotti, professore di politica economica all’Università Bocconi, discute la nuova legge di bilancio e la situazione dei conti pubblici italiani.

Questa rappresenta la quarta manovra del governo di Giorgia Meloni, con un valore di 18,5 miliardi di euro. La legge mantiene alta la pressione fiscale e prioritizza l’equilibrio dei conti rispetto a politiche di stimolo. Tra le principali misure figurano la riduzione dell’Irpef per il ceto medio e l’introduzione di nuove tasse su banche e assicurazioni. Si tratta di una strategia di continuità che punta a garantire stabilità, ma suscita interrogativi riguardo alla capacità di rilanciare la crescita economica.

