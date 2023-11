Nuova lampada LED intelligente a forma di G Bluetooth Speake Caricabatterie wireless Lampada per atmosfera Controllo app per la decorazione domestica della camera da letto

Dettagli

Panoramica:

1. Luce d’atmosfera con ricarica wireless multifunzionale: la lampada non è solo una luce d’atmosfera ma dispone anche di ricarica wireless veloce da 15 W, altoparlante Bluetooth, musica, luce per dormire, luce d’atmosfera, luce sul comodino, effetto abbagliante, audio Bluetooth, orologio, sveglia e altre funzioni.

2. Comoda modalità di sveglia: puoi personalizzare il suono, il volume, il colore della luce e la luminosità tramite l’APP e personalizzare la routine di sonno e risveglio salutare.

3. Controllo intelligente della luce: la lampada da tavolo intelligente supporta il controllo APP, il controllo vocale, il telecomando e il controllo dei pulsanti. Dimmerabile (luminosità 1-100%), regola facilmente il colore della luce per adattarlo a diversi stati d’animo.

4. Luce d’atmosfera dimmerabile: fare clic sul pulsante della lampadina per alternare tra 10 modalità di colore della luce.

5. Decorazione e regalo perfetti: la luce d’atmosfera può aiutarti a creare l’atmosfera che desideri, perfetta per la decorazione del letto, della camera da letto, del soggiorno, della casa o dell’ufficio.

Informazioni sul prodotto:

Colore: nero, grigio chiaro, bianco

Dimensioni: 22,5 * 8,2 * 23

Informazioni sulla selezione della potenza:

Stati Uniti: 100-240 V (adatto per Nord America, Giappone, Brasile, Filippine, Tailandia e altre regioni e paesi)

UE: 100-240 V (applicabile a Germania, Francia, Paesi Bassi, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Polonia, Portogallo, Austria, Belgio, Ungheria, Spagna, Svezia e altri paesi dell’UE, nonché Corea del Sud, Russia)

Regno Unito: 100-240 V (applicabile a Hong Kong e Regno Unito, India, Pakistan, Singapore, Malesia, Vietnam, Indonesia, Maldive, Qatar, ecc.)

AU: 100-240 V (applicabile ad Australia, Nuova Zelanda, Argentina, Fiji, Pakistan)

Lista imballaggio:

USA/UE/AU/Regno Unito:

Lampada d’atmosfera * 1

Spina di conversione * 1