A Sir Elton John è stato consegnato un premio dal Principe Carlo, dopo essersi recato al Castello di Windsor. Si tratta della prima uscita del musicista, dopo aver subito un intervento chirurgico all’anca in estate. Il principe del Galles ha nominato l’artista membro dell’Ordine dei Compagni d’Onore per i servizi alla Musica e alla Carità. L’icona glam rock aveva con sé un bastone d’oro per rimanere più stabile e i suoi iconici occhiali da sole che non ha tolto nemmeno quando il principe gli ha consegnato l’investitura.

Elton John rivece nuova investitura dal Principe Carlo

Elton John ha ricevuto una nuova investitura dal Principe Carlo che lo ha reso membro dell’Ordine dei Compagni d’Onore, supportato dal marito David Furnish, che – per l’occasione – era vestito in modo impeccabile. Dopo aver ricevuto il premio dal Principe di Galles, Elton è uscito fuori impugnando il suo scintillante bastone d’oro per mantenere l’equilibrio. Mostrando con orgoglio il suo premio, l’artista ha, poi, posato per scattare fotografie insieme al marito David. Uno scatto:

Elton ha annunciato a settembre – dopo la sua caduta – che avrebbe dovuto posticipare il suo tour di addio per riprendersi completamente per poter esibirsi. A causa della pandemia, la Farewell Yellow Brick Road era già stata rinviata, e ora le date del 2021 sono state riprogrammate per il 2023.

L’incidente che ha bloccato il tour

In una dichiarazione, Elton John dichiarò quanto segue: “È con grande tristezza nel cuore che sono costretto a riprogrammare le date del 2021 del mio tour di Farewell Yellow Brick Road in Europa e nel Regno Unito al 2023“.

E aggiunse: “Alla fine della mia pausa estiva sono caduto goffamente su una superficie dura e, da allora, ho avuto notevoli dolori e fastidi all’anca. Nonostante un intenso trattamento fisioterapico e specialistico, il dolore ha continuato a peggiorare e sta portando a crescenti difficoltà motorie”.

“Mi è stato consigliato di operarmi il prima possibile per riportarmi in piena forma e assicurarmi che non ci siano complicazioni a lungo termine. Intraprenderò un programma di fisioterapia intensiva che assicurerà un pieno recupero e ritorno alla piena mobilità senza dolore“. Fortunatamente sembra che sia sulla buona strada per un completo recupero.