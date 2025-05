Nuova Immunoterapia Car-T per Metastasi Epatiche da Cancro

Un team di ricercatori dell’Irccs Ospedale San Raffaele di Milano ha sviluppato un’innovativa immunoterapia cellulare per il trattamento delle metastasi epatiche del tumore al colon-retto. Questa terapia, progettata per colpire le cellule tumorali tramite cellule Car-T, è stata testata in modelli preclinici e i risultati sono stati pubblicati su ‘Science Translational Medicine’.

Le metastasi epatiche da tumore del colon-retto sono una delle principali cause di morte tra i pazienti oncologici, con terapie attuali, come chirurgia e chemioterapia, spesso inefficaci. Le cellule Car-T hanno avuto successo nei tumori ematologici, ma presentano sfide nei tumori solidi, a causa della mancanza di bersagli tumorali specifici.

Nel nuovo studio, le cellule Car-T sono state ingegnerizzate per riconoscere la Caderina-17 (CDH17), una proteina presente in quantità elevate nelle cellule tumorali, ma non nei tessuti sani. Gli esperimenti su modelli preclinici hanno dimostrato che queste cellule possono bloccare la crescita tumorale senza danneggiare i tessuti normali. I test su tessuti derivati da pazienti hanno confermato questi risultati promettenti.

Il progetto ha ricevuto supporto da una biobanca d’eccellenza presso il San Raffaele, che ha raccolto e fornito campioni biologici per la ricerca. Questo studio rappresenta un passo significativo verso studi clinici sull’uomo, con l’obiettivo di valutare la sicurezza e l’efficacia della terapia per le metastasi epatiche.

I risultati potrebbero avere ripercussioni anche per altri tumori che esprimono la Caderina-17. Questo lavoro è parte di un più ampio programma di ricerca finanziato dalla Fondazione Airc che coinvolge diversi gruppi di ricerca e cliniche.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com