Nuova gestione per il canile di Vaiano in Cremasco

Il canile consortile di Vaiano ha cambiato gestione. L’asta per il triennio 2026-2028 è stata vinta dall’associazione zoofili cremonesi, guidata da Alessandra Bonvicini, che vanta una significativa esperienza nella gestione del canile di Cremona.

A partire dal nuovo anno, quindi, il canile intercomunale di Vaiano non sarà più sotto la responsabilità della società rodigina Aurora, che ha avuto Elena Castelli come responsabile. Prima di Aurora, il rifugio era gestito dalla clinica veterinaria di Crema sin dalla sua apertura, avvenuta nel 2015, per due mandati consecutivi.

I 59 comuni cremaschi, in convenzione con il canile, contribuiranno con 283mila euro all’associazione zoofili cremonesi nel corso dei tre anni di gestione. Alessandra Bonvicini ha dichiarato che l’intento è quello di unire i due canili di Crema e Cremona, focalizzandosi sempre sul benessere degli animali.

L’obiettivo è anche quello di mantenere gli attuali dipendenti e volontari del canile, affrontando le problematiche comuni a queste strutture, in particolare l’emergenza dei cani abbandonati, che ha avuto un impatto significativo durante l’estate. Infatti, sono stati registrati circa sessanta nuovi arrivi, con diverse rinunce da parte dei proprietari.

Il problema è particolarmente acuto per i cani di grossa taglia, come i molossoidi e i pitbull, per i quali risulta difficile trovare nuove adozioni a causa delle esigenze specifiche. Attualmente, il passaggio tra le due gestioni ha provocato una temporanea pausa nelle adozioni e nella comunicazione sui social, ma entrambe riprenderanno a breve.