Nuova funzione di Chrome: cambio password automatico!

Il browser Google Chrome introdurrà entro la fine dell’anno una nuova funzione per suggerire agli utenti di cambiare la propria password in caso di compromissione delle credenziali. Questa funzionalità, integrata con il Password Manager di Google, permette di aggiornare automaticamente la password compromessa con una nuova, generata in modo sicuro, semplicemente con un clic.

La novità si basa su strumenti già presenti in Chrome, come il controllo delle violazioni delle password e la creazione automatica di credenziali complesse. Se, ad esempio, durante l’accesso a un sito viene individuata una password compromessa, Chrome avviserà l’utente e, se il sito lo consente, procederà autonomamente a modificarla.

Nonostante l’aumento delle alternative come le passkey, la maggior parte degli utenti continua a utilizzare le password. L’obiettivo della nuova funzione è semplificare la sicurezza delle password, avvisando gli utenti quando una delle loro credenziali è stata esposta e permettendo un intervento automatico per il cambio della password nei siti compatibili.

Per utilizzare questa funzione, l’utente deve semplicemente accettare il suggerimento di Chrome. Una volta rilevata una password compromessa, apparirà una notifica che offrirà la possibilità di cambiarla automaticamente, salvando la nuova password nel Password Manager.

Questa novità non rappresenta un’invasione della privacy, ma un supporto per rafforzare la sicurezza online. Automattizzare il processo di cambio della password è visto come un’utile soluzione per superare il principale ostacolo alla protezione degli account, come sottolineato dalla Vicepresidente di Chrome, Parisa Tabriz.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.geopop.it