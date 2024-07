Nuova fidanzata famosa per Mida? Lei beccata a casa del cantante

Non solo i dischi di platino per Rossofuoco, Mida tra i banchi della scuola di Amici dei Maria ha anche trovato l’amore, infatti nei primi mesi di permanenza in casetta ha stretto un legame con la ballerina Gaia. Le cose non sono finite benissimo, perché con l’inizio del serale è finita la relazione tra i due alunni mariani. La ballerina ad aprile è anche sbottata ed ha accusato l’ex fidanzato di averla presa in giro e di non aver mai provato nulla di serio per lei. Adesso che Amici è finito Mida sta girando l’Italia per promuovere il suo disco e pare che tra un live e l’altro abbia incontrato una ragazza, che sarebbe poi diventata la sua nuova fidanzata. I follower dell’ex amico di Maria si sono accorti qualcosa già da alcune mosse social, ma i due nei giorni scorsi si sono anche fatti vedere insieme.

Una nuova fidanzata per Mida: “Si stanno frequentando”.

Nelle scorse settimane ha iniziato a circolare il rumor di una presunta storia tra Alice Carollo e Mida, tutto pare sia partito dopo che i due si sono scambiati un follow su Instagram. Come se non bastasse la modella e tiktoker famosa tra gli utenti della generazione Z si è collegata per una diretta con Il Rosso e poco dopo l’inizio della live è apparso Mida dietro alla ragazza. Il Rosso ha subito chiesto al cantante: “Ma tu cosa ci fai a casa di Alice? Come mai siete insieme?”.

Il ragazzo in evidente imbarazzo è rimasto qualche secondo in silenzio e ha guardato la Carollo, poi ha detto: “Questa in realtà è casa mia”. Il Rosso non ha mollato: “Che bello, quindi vi siete fidanzati? Lei è la tua nuova fidanzata?”. I due hanno risposto con un timido no, che non ha convinto nessuno e il Rosso ha continuato: “Alice ma che combini?”.

Intanto Amedeo Venza ha confermato che tra il cantante di Que Pasa e la modella ci sarebbe qualcosa: “Posso dirvi che si frequentano, da poco, ma si frequentano”.