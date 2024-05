Nuova fiamma per Fedez, paparazzati mano nella mano: chi è lei

A poche settimane dalla paparazzata con Ludovica De Gresy (che ha smentito qualsiasi flirt con Fedez), il rapper di Vorrei Ma Non Posto oggi pomeriggio è stato visto mano nella mano con la sua nuova fiamma. Il cantante milanese è stato beccato al GP di Monaco mano nella mano insieme alla bellissima modella francese Garance Authié. La pagina Very Inutil People ha pubblicato il video in esclusiva e ha fatto sapere che i due si starebbero vedendo da qualche mese: “Una frequentazione che procede da qualche mese, il primo avvistamento a marzo a Courchevel, poi Parigi, Miami, Coachella e adesso Monte-Carlo”.

Fedez al momento non ha smentito, ma di sicuro se i due si frequentano da mesi, questo è più che un semplice flirt a breve scadenza.

“Garance è una modella francese nata nel 2004, ma che ha già una lunga carriera nella moda. La ragazza infatti ha cominciato a lavorare quando era soltanto una bambina. Il primo servizio fotografico professionale di Garance è stato pubblicato quando lei aveva solo otto anni.

Adesso la ragazza lavora con diverse agenzie di moda internazionali, due con sede in Francia e una in Spagna. Alta 180 cm la Authié ama la danza, pratica equitazione e sogna di lavorare nel mondo dello spettacolo, in particolare nel cinema. Per il momento la ventenne continua a studiare, nel 2021 si è diplomata al liceo e da poco si è iscritta infatti alla IE Business School di Madrid, Università con specializzazione in management e finanza: “Non ha mai accantonato gli studi, nonostante il suo lavoro e il sogno di lavorare nel mondo del cinema, Per lei è importante avere una base solida, di cui la scuola fa certamente parte. Ama i cavalli, l’equitazione e lo sport in generale””.