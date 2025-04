Nuova Emissione di Btp Italia dal 27 Maggio: Durata, Premio Fedeltà e Tassi Minimi Garantiti

Dal 27 al 30 maggio si terrà una nuova emissione di Btp Italia, titolo di Stato indicizzato all’inflazione italiana, diretto ai piccoli risparmiatori. La durata del titolo è di sette anni, con un premio finale dell’1% per chi lo acquista all’emissione e lo mantiene fino alla scadenza del 4 giugno 2032. Il collocamento avverrà in due fasi: la prima, dal 27 al 29 maggio, sarà riservata ai risparmiatori individuali, mentre la seconda, il 30 maggio, sarà destinata agli investitori istituzionali. I tassi minimi garantiti verranno comunicati il 26 maggio.

I risparmiatori possono sottoscrivere il Btp Italia tramite home banking o presso la propria banca o ufficio postale. La tassazione è agevolata al 12,5% ed è esente dalle imposte di successione. Inoltre, come previsto dalla legge di bilancio 2024, fino a 50mila euro investiti in titoli di Stato non concorrono al calcolo ISEE. Il collocamento avverrà sulla piattaforma elettronica Mot, con l’intermediazione di Intesa Sanpaolo, Unicredit e Banco Bpm.

I Btp Italia sono progettati per piccoli investitori e offrono protezione contro l’inflazione. Le cedole, pagate semestralmente, e il capitale sono rivalutati in base all’inflazione misurata dall’Istat, garantendo così il recupero del potere d’acquisto. La rivalutazione semestrale del capitale sottoscritto consente di compensare la perdita di potere d’acquisto. Le cedole garantiscono anche un rendimento minimo costante in termini reali, calcolato in base all’inflazione. A febbraio, il governo ha emesso Btp Più, che ha riscosso un grande successo, portando a una raccolta di 14,9 miliardi di euro.