Nuova edizione di Amici, Arisa abbandona? La risposta della cantante

Non solo Raimondo Todaro, anche Arisa potrebbe non tornare nella nuova edizione di Amici. Da almeno un mese circolano voci sul possibile abbandono (o non conferma) dei due professori del talent. Fiorello a Viva Rai Due ha chiesto a Todaro se tornerà a fare il prof di ballo nel programma della De Filippi e lui ha risposto con un vago: “Chi lo sa“.

Anche Arisa è stata molto vaga e in un’intervista rilasciata a TAG24 ha dichiarato: “Per me è stato un percorso molto bello, un’esperienza davvero intensa. Stare lì con i ragazzi è un ciclo, li conosci, crescono e finiscono l’anno con te ed è bello. Se tornerò nella nuova edizione di Amici? Non lo so se sarò ancora una professoressa“.

Arisa sulla nuova edizione di Amici: “Se mi vogliono io ci sono, ma…”

Nella sua nuova intervista pubblicata su Diva e Donna, Arisa è stata un po’ più precisa. La Cantante di Potevi fare Di Più ha rivelato che ancora non ha parlato con la produzione del talent. Se confermeranno il loro interesse, probabilmente Arisa dirà di sì, ma facendo in modo di fare altre cose e portare avanti la sua carriera.

“Sto aspettando di parlare con la produzione. Bisogna che troviamo una modalità per collaborare, se loro mi vogliono ancora, facendo in modo che io possa fare anche le mie cose. Questo talent mi dà sempre tantissimo. Adoro stare lì, però la mia vita non si può fermare lì”.

Ma se Arisa e Raimondo Todaro sono in stand by, Tv Blog ha rivelato che il resto dei prof dovrebbe essere stato confermato anche per la prossima edizione della trasmissione. Ma le indiscrezioni e i rumor sulla scuola mariana non finiscono qui. Stando a quello che si legge su Vero Tv, nel cast dei prof potrebbe arrivare anche Giuseppe Giofrè. Il ballerino è già passato dall’essere un alunno, un professionista a vestire i panni di giudice al serale.