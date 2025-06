Nuova Distribuzione Fondi di Coesione: Allargamento UE

La commissaria europea per i Servizi finanziari ha dichiarato in un’intervista a Euronews che l’allargamento dell’Unione Europea comporterà un cambiamento nella distribuzione dei fondi di coesione. I Paesi attualmente beneficiari potrebbero vedere una riduzione dei finanziamenti, in un nuovo scenario economico che si delineerà con l’ingresso di nuovi Stati membri.

Sintesi AI: StraNotizie.it

Fonte: youtube.com