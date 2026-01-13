11.6 C
Nuova direzione Salute Mentale a Modena

Da stranotizie
Nuova direzione Salute Mentale a Modena

Donatella Marrama è stata nominata nuova Direttrice del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche di Modena, dopo l’esperienza del dottor Fabrizio Starace. Medico specialista in Psichiatria e psicoterapeuta, la dottoressa Marrama ha una lunga carriera in Ausl Modena, iniziata presso il Dipartimento di Salute Mentale, dove ha ricoperto incarichi di alta qualificazione su casi multiproblematici e l’area della integrazione sociosanitaria.

Ha contribuito alla definizione di protocolli e percorsi su dimissioni protette, transizione minori-adulti, abitare, inclusione lavorativa e in particolare Budget di Salute. Dal 2018, è stata Responsabile del Centro di Salute Mentale Modena Est, mentre nel 2021 è diventata Direttrice UOC Salute Mentale Adulti Modena Centro e, successivamente, nel 2023 ha assunto il ruolo di Responsabile del Settore Mentale Adulti.

Marrama ha partecipato a diversi gruppi regionali su interventi precoci, inclusione, cartella clinica unica CURE e residenzialità psichiatrica, e fa parte del Direttivo della Sezione Regionale della Società Italiana di Riabilitazione Psicosociale. La Direzione dell’Azienda USL di Modena ha sottolineato che la dottoressa Marrama vanta una lunga esperienza nel campo della salute mentale e ha contribuito all’evoluzione e al rafforzamento della rete provinciale, garantendo un ulteriore salto di qualità al Dipartimento di cui ha assunto la guida.

