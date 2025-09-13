25.2 C
Nuova coppia di vip italiani: amore tra Canale 5 e social Media

Il mondo del gossip è in fermento dopo la notizia di una nuova coppia di celebrità di Canale 5. Una foto che ritrae insieme Beatrice Coari e Alessandro Graziani ha ufficializzato il loro legame sentimentale.

L’influencer Deianira Marzano ha annunciato la lieta novella sul suo profilo Instagram, raccogliendo informazioni da una sua follower. Non si sa precisamente quando sia cominciata la loro relazione, ma i segnali indicano che sia recente. Beatrice, ex velina di Striscia la Notizia, e Alessandro, noto per il suo coinvolgimento a Uomini e Donne, sembrano felici insieme.

Deianira ha spiegato che Beatrice Coari è anche stata premiata come Miss Miluna Liguria e ha partecipato alle finali di Miss Italia. Alessandro, invece, ha guadagnato attenzione anche come tentatore a Temptation Island Vip, dove ha avuto un ruolo controverso in una coppia nota.

I fan sono entusiasti di queste novità e non vedono l’ora di seguire l’evoluzione della loro storia. Beatrice e Alessandro stanno già facendo parlare di sé, e il loro rapporto promette di diventare un argomento caldo nei prossimi giorni.

