Nuova conduzione per L’Isola dei Famosi: “Provino per sostituire Ilary”

Manca sempre meno al ritorno de L’Isola dei Famosi e ieri è anche stato svelato il primo concorrente (che è davvero famoso). Sempre più incerto invece il ritorno di Ilary Blasi, tanto che secondo Dagospia ci sarà un nuova conduzione. Il sito di Roberto D’Agostino ha rivelato che Pier Silvio Berlusconi avrebbe pensato a Vladimir Luxuria, ma lei ha smentito: “Non ci sono state proposte. Sarei felice di tornare come opinionista di Ilary Blasi“.

Nuova conduzione per la nuova edizione de L’Isola dei famosi: l’indiscrezione del sito di Fabrizio Corona.

Nonostante le parole di Vladimir, ieri Dillinger News ha assicurato che Luxuria è stata contattata per presentare la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Non solo la proposta, secondo il portale di attualità Vladimir avrebbe anche fatto un provino in uno studio allestito per l’occasione.

“Vladimir ha imperversato in tutti i salotti Mediaset, come opinionista e come profeta di una verità e di un giudizio morale considerato addirittura “alto” da un punto di vista culturale. La notizia clamorosa è che Pier Silvio Berlusconi ha puntato su Luxuria, tanto da volerla fortemente come presentatrice dell’Isola dei Famosi. Il programma potrebbe avere quindi una nuova conduzione. Nonostante sia arrivata una secca smentita da parte di Vladimir, nostre fonti esclusive ed estremamente attendibili ci confermano che oggi è stato allestito uno studio appositamente per un suo incredibile provino, fatto su misura per il ruolo che dovrebbe andare a ricoprire prossimamente. Qualora il provino di oggi dovesse piacere alla produzione e alle nuove risorse artistiche, Vladimir Luxuria potrebbe essere la presentatrice de L’Isola dei Famosi 2024. Lasciando ovviamente di stucco tutti quelli che pensavano che Ilary, forte del successo di “Unica” e dei suoi rapporti personali, potesse tornare alla conduzione del format. Vi confermiamo, quindi, che oggi si sta svolgendo questo provino ufficiale. Il tutto per testare le doti di Vladimir come conduttrice”.