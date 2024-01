Nuova conduttrice per L’Isola dei Famosi: “L’idea venuta a Pier Silvio”

Archiviato per il momento il ritorno de La Talpa, ad aprile su Canale 5 tornerà L’Isola dei Famosi. Incerto però il comeback di Ilary Blasi, il reality infatti potrebbe avere una nuova conduttrice. Stando a quello che riporta Dagospia, Pier Silvio Berlusconi avrebbe in mente di mettere Vladimir Luxuria al timone del programma.

Una nuova conduttrice per L’Isola dei Famosi?

“La de-trashizzazione del biscione spazzera’ via Ilary Blasi da L’Isola dei famosi? Travolta dallo tsunami di corna & Rolex con Francesco Totti, l’esito modesto dell’ultima stagione con Ilary trasformata in un mascherone, a metà tra Cicciolina e Ilaria Trump, quando Netflix lancia “Unica” sulla piattaforma americana in streaming concorrente alla infinity tv di Mediaset. Ora al Berluschino è spuntata l’idea di una nuova conduttrice e di far fare un numero zero per la conduzione de L’Isola dei Famosi a Vladimir Luxuria, già opinionista nelle ultime due edizioni della Blasi. Se le doti professionali della 58enne Vladimir Guadagno riusciranno a piacere a Piersilvio, allora per l’ex signora Totti non resta che pettinare le bambole. Luxuria è una fissa di Piersilvio: l’aveva proposta per la conduzione de La Talpa”.

Va detto che durante un incontro con la stampa dello scorso novembre, Pier Silvio ha dichiarato: “Se L’Isola dei Famosi tornerà su Canale 5? La trasmissione è già in palinsesto e quindi posso dire che la faremo. Dovrebbe partire in primavera dopo il Grande Fratello. Quindi la collocazione della prima puntata sarà tra la fine di marzo e l’inizio di aprile. Adesso però non so dirvi una data precisa. Chi ci sarà al timone? Come avevo anticipato in estate alla presentazione dei palinsesti, noi siamo soddisfatti del lavoro svolto da Ilary. Nulla da dire sulla gestione dell’ultima edizione del programma. Potremmo andare avanti con lei, non vedo perché no, ma di questo dovremo parlarne con lei e quindi vedremo“.