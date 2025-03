“Nuova clamorosa svolta” Amadeus, la notizia che tutti attendevano

Amadeus potrebbe trasferirsi da Nove a Mediaset, dove si prevede un nuovo game show su Canale 5, che potrebbe rappresentare un’alternativa a “Striscia la Notizia”. Recenti indiscrezioni hanno suscitato grande interesse nel panorama televisivo italiano, con voci che si intensificano riguardo a un possibile ingresso del noto conduttore in Mediaset.

Secondo quanto riportato da AdnKronos, c’è la possibilità che Amadeus lasci Nove per partecipare a nuovi format sviluppati con le aziende Banijay e Blu Yazmine. Le registrazioni di questi programmi sono programmate prima delle festività pasquali, ma le speculazioni non si fermano qui. Si discute anche della possibilità che Amadeus assuma un ruolo di giudice esterno nel Serale di “Amici 24”, condotto da Maria De Filippi, il che suggerirebbe ulteriormente un suo trasferimento.

Mediaset starebbe considerando di dare una pausa a “Striscia la Notizia” per testare nuovi game show durante il prime time. Diverse case di produzione come Endemol e Fremantle stanno lavorando su pilot per valutare il potenziale di questi programmi. Nel frattempo, Amadeus, attualmente legato a Warner Bros Discovery, sta cercando un accordo per poter approdare a Mediaset.

Se riuscisse a ottenere un’intesa, Amadeus potrebbe alternarsi con Gerry Scotti nella conduzione dei nuovi format. Tuttavia, al momento non ci sono conferme ufficiali né da parte di Amadeus né delle emittenti coinvolte, lasciando il pubblico in attesa e alimentando il dibattito tra gli appassionati di televisione. La situazione resta quindi incerta, ma le voci su un possibile passaggio di Amadeus continuano a circolare.