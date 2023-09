Nuova casa del Grande Fratello: Signorini mostra le immagini

Manca davvero poco all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello, che partirà lunedì 11 settembre (con doppio appuntamento settimanale). Ieri sera è andato in onda per la prima volta lo spot pubblicitario con Alfonso Signorini e Cesara Buonamici che hanno mostrato lo studio (che dovrebbe aver traslocato presso il centro di produzione televisiva Voxson di via di Tor Cervara) e anche la nuova casa del Grande Fratello.

“Tutto è pronto nello studio del Grande Fratello. Adesso state vedendo le primissime immagini della nuova casa che presto si riempirà di tante storie e nuove emozioni. Ma soprattutto ho qui con me la mia meravigliosa compagna di viaggio, Cesara Buonamici. Noi siamo pronti, ci siamo, tra poco conoscete i nostri concorrenti. Mancate voi che siete davvero l’ingrediente principale”.

La nuova casa del Grande Fratello, le prime immagini.

Divani particolarissimi, molti colori sgargianti, carte da parati tridimensionali, l’ambiente che accoglierà i gieffini non sembra così diverso dagli anni scorsi. Nemmeno il confessionale è cambiato, nonostante l’edizione ibrida è rimasto uguale a quello delle edizioni Vip. In un’edizione piena di cambiamenti (tra pulizia del trash, nuova opinionista e cast nip e vip), almeno la casa è il filo conduttore con il passato.

Alfonso Signorini parla della nuova edizione.