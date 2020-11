Vasco Rossi ha annunciato che presenterà il suo nuovo singolo il 1° gennaio durante lo show Danza con me con Roberto Bolle.

Sarà Roberto Bolle ad aprire le danze per il nuovo album di Vasco Rossi. Il Blasco ha scelto infatti proprio il nuovo show del ballerino italiano più famoso al mondo per presentare a tutti i propri fan il primo singolo, in arrivo il 1° gennaio 2021. Lo ha annunciato lo stesso rocker di Zocca attraverso un post sui suoi account social, nel giorno della pubblicazione del video di Anima fragile.

Vasco Rossi presenta il nuovo singolo da Roberto Bolle

“A capodanno… Ballo con Bolle!“. Così ha scritto sui social il rocker di Zocca, più galvanizzato che mai per l’arrivo di sua nuova musica a rendere il 2021 già un anno molto migliore rispetto al 2020. L’artista presenterà il primo singolo tratto dal nuovo album il 1° gennaio 2021 proprio nello show del ballerino, Danza con me, in onda su Rai 1.

Vasco Rossi

Per aprile del danze del nuovo anno, quale spettacolo poteva essere più adeguato, d’altronde? Il suo annuncio è stato accolto con giubilo da migliaia e migliaia di fan e amici, tra cui lo stesso Bolle e Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. Ecco il post:

Vasco Rossi: nuovo album nel 2021

Mentre si stanno svolgendo in questi ultimi giorni di novembre i festeggiamenti per il quarantennale del suo terzo album, Colpa d’Alfredo, con tanto di cortometraggio ufficiale per il classico Anima fragile, l’artista prepara dunque il suo grande ritorno nel mondo della musica.

Sappiamo infatti che il 2021 sarà l’anno di un suo nuovo album, a distanza di sette anni da Sono innocente del 2014, finora l’ultimo disco della sua carriera immensa. L’attesa è spasmodica, ed è bastato un suo post un po’ ambiguo per far credere che il disco potesse uscire già il 1° gennaio insieme al singolo. Invece, attraverso un comunicato ufficiale, il Kom ha chiarito che per il disco bisognerà aspettare l’estate. Un countdown che sarà più sentito di quello di Capodanno.