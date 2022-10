nuova canzone per Black Panther Wakanda Forever

Rihanna torna nel mondo della musica con una nuova canzone inserita nella colonna sonora di Black Panther – Wakanda Forever.

Il tormentone sta per finire. Da anni ormai ci chiediamo, quasi ogni giorno: “Ma quando torna Rihanna?“. Il countdown è quasi arrivato al termine. La popstar delle Barbados, ferma discograficamente ad ANTI, album pubblicato sei anni fa, potrebbe presto lanciare un nuovo album. Nel frattempo, in vista anche del suo debutto all’Half Time Show 2023, sta per lanciare una nuova canzone per la colonna sonora di Black Panther – Wakanda Forever, il nuovo film della Marvel.

Rihanna lancia una nuova canzone

Un inedito di RiRi negli ultimi anni è stato una vera rarità. Talmente raro da essere introvabile. Dai tempi di ANTI, la popstar più ricca al mondo si è dedicata solo ed esclusivamente alle sue imprese nel mondo della moda, del make up e dell’intimo, dando un impulso fortissimo ai suoi guadagni provenienti da un business lontano dal mondo della musica.

Rihanna

Nel frattempo è anche diventata madre, e si è tolta la soddisfazione di essere annunciata come protagonista del prossimo Half Time Show del Superbowl. Per questo motivo che qualcosa potesse muoversi in questo periodo non era impossibile da immaginare. Sapevamo che stava registrando due nuove canzoni, ma adesso sappiamo anche che una di queste due è in arrivo già il 28 ottobre.

Rihanna canta per Black Panther

In attesa dell’arrivo delle sale cinematografiche del nuovo capitolo di Black Panther, in arrivo il 5 novembre, la popstar delle Barbados sta per lanciare un nuovo singolo, il primo inedito dopo sei anni. Non conosciamo ancora il titolo, ma ormai è confermato che tra pochissime ore potremo tornare ad ascoltare la magica voce di RiRi, che ha preso parte alla colonna sonora curata da un artista di altissimo livello: Kendrick Lamar.

Il countdown sta per terminare, per la gioia di milioni di persone in tutto il mondo. E adesso non resta che sperare in un annuncio straordinario: la data di uscita del Godot della musica internazionale, il già più volte ribattezzato R9.