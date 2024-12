Nuova campagna di Emergency e Ogilvy, un augurio per un anno di pace contro la guerra

Ogni giorno è dedicato a una giornata mondiale, ma per milioni di persone in diverse parti del mondo, la guerra cancella il significato di tali giornate. Questo è il punto di partenza della nuova campagna di Emergency e Ogilvy, intitolata ‘365 Giorni’, che si rinnova ogni anno per sensibilizzare sulle conseguenze e le vittime di guerre e conflitti. A partire dal 30 dicembre, il film sarà distribuito sui canali social del brand a livello internazionale e in tv su La7. Esso racconta la vita di persone in varie parti del mondo, apparentemente impegnate a vivere giornate dedicate alle proprie passioni e alle proprie famiglie.

Nel film, vediamo una ragazza in viaggio, delle bambine che giocano a nascondino e due innamorati che si baciano. Tuttavia, la guerra cambia drasticamente il significato di questi momenti: la ragazza in realtà è in fuga, le bambine si nascondono da un soldato e gli innamorati si scambiano un ultimo bacio. “La guerra non si abolisce coi trattati, ma stimolando la riflessione e la cultura di tutti,” affermava Gino Strada. L’obiettivo di Emergency è arrivare a 365 giorni di pace per tutti.

Giuseppe Mastromatteo, President & Chief Creative Officer di Ogilvy Italia, sottolinea che la collaborazione tra Ogilvy ed Emergency si è consolidata nel tempo, e sono orgogliosi di essere ancora una volta al fianco di Emergency per un nuovo episodio di questa saga annuale. Il loro impegno riguarda prima di tutto gli ideali di Emergency, supportato con professionalità, passione ed emozione.

Simonetta Gola, direttrice della Comunicazione di Emergency, ricorda nel 2024 oltre 50 conflitti attivi nel mondo, con milioni di persone per le quali ogni giorno è solo un altro giorno di guerra. Con l’inizio del nuovo anno, i loro pensieri vanno a queste persone. Ringrazia Ogilvy per la profonda condivisione e per l’entusiasmo dimostrato nel realizzare i messaggi di pace per oltre dieci anni. La campagna non solo mira a sensibilizzare, ma anche a stimolare il dialogo e la riflessione sull’ineffabile impatto dei conflitti nella vita quotidiana delle persone.