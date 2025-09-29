Nuova alleanza tra MEI e The Orchard per la musica indie italiana

Il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti ha avviato una nuova collaborazione con The Orchard, un importante distributore indipendente a livello globale. Questa partnership mira a dare ulteriore impulso alla musica indipendente italiana, permettendo agli artisti e alle etichette di avere accesso a servizi di distribuzione e promozione che possono amplificare la loro visibilità.

The Orchard offre una vasta gamma di strumenti e risorse utili per gestire l’intero processo di distribuzione musicale, dalla produzione alla promozione e vendita. Grazie a questa sinergia, il MEI sottolinea l’importanza del supporto alle etichette indipendenti, contribuendo a dare voce a talenti emergenti e a valorizzare una musica che spesso fatica a trovare spazio nel panorama mainstream.

L’iniziativa rappresenta un passo significativo per il settore, mirando non solo a sostenere le etichette, ma anche a creare opportunità per artisti emergenti, promuovendo una maggiore diversificazione nel mercato musicale. La collaborazione si inserisce in un contesto più ampio di sostegno alla musica indie, un genere che ha sempre rappresentato una parte fondamentale della cultura musicale italiana.

Con questo accordo, il MEI e The Orchard dimostrano di essere impegnati a costruire un futuro più solidale e inclusivo per la musica indipendente, dando la possibilità ad artisti e produttori di emergere e affermarsi nel panorama musicale globale.