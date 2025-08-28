Nuova alleanza progressista in Toscana: sfida alla destra

Il coinvolgimento del Movimento 5 Stelle (M5S) e di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) nella costruzione della coalizione in Toscana è considerato molto positivo. Daniela Lastri e Simone Siliani di Sinistra Civica Ecologista, dopo la prima riunione della coalizione progressista e democratica, hanno evidenziato la possibilità di raggiungere un accordo tra PD, AVS e M5S, portando a una significativa novità rispetto al passato. Questo rappresenta un contributo importante all’alternativa alla destra di Meloni, Salvini e Tajani.

Tuttavia, per avere successo, l’alleanza progressista deve dimostrarsi incisiva e capace di cambiamento, mostrando che le differenze nei programmi possono bilanciare la continuità rappresentata dalla ricandidatura di Eugenio Giani, proposta dal PD e accettata da tutti i membri della coalizione.

Sinistra Civica Ecologista parteciperà al gruppo di lavoro incaricato di redigere il programma per la coalizione, auspicando che non si tratti di un semplice esercizio di stile, ma di un programma ambizioso che il candidato presidente dovrà rispettare. Si attendono l’inclusione delle proposte già pubblicate dal partito riguardanti politiche istituzionali, sanità, servizi sociali, ambiente e lavoro.

Inoltre, l’impegno per la pace, il disarmo e la difesa dei diritti umani è considerato centrale per Sinistra Civica Ecologista e costituisce un importante criterio di valutazione per la qualità del progetto in fase di definizione.