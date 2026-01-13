8.3 C
Nuoto umbro

Nuoto umbro

La stagione sportiva del settore propaganda del nuoto umbro è iniziata con la prima manifestazione nella provincia di Perugia, organizzata dalla Azzurra Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica e dall’Amatori Nuoto Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica. L’evento si è svolto nella piscina comunale di viale Pellini e ha segnato l’avvio di un nuovo calendario gare, oltre a dimostrare che il movimento è in salute e desideroso di crescere e innovarsi.

La manifestazione ha registrato numeri record, con 581 atleti provenienti da 8 società umbre, per un totale di 1060 presenze gara individuali e 41 staffette. Gli atleti sono stati di diverse età, dai piccoli Esordienti agli Assoluti, e questo ha reso evidente il senso della propaganda, che consiste nello spazio comune in cui età, livelli ed esperienze diverse convivono e crescono insieme.

La collaborazione tra Azzurra e Amatori Nuoto ha reso possibile l’organizzazione dell’evento e ha introdotto un nuovo programma di gestione della manifestazione. Il presidente di Azzurra ha commentato che la propaganda umbra riparte con basi solide, idee nuove e consapevolezza del proprio ruolo educativo e sociale, mettendo al centro i ragazzi, le famiglie, i tecnici e le società.

