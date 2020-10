“Ho avuto comportamento irresponsabile”

Il campione giapponese di nuoto Daiya Seto è stato squalificato fino a fine anno dalla propria Federazione. Motivo? Aver tradito la moglie. Ebbene sì, la Federnuoto nipponico non ha preso bene la notizia della relazione extra-coniugale del quattro volte campione del mondo nei 200 e 400 misti, dopo che un settimanale locale di gossip aveva pubblicato le sue foto in un ‘love hotel’, con una donna che non era sua moglie.

La federazione nipponica di nuoto ha così considerato quella di Seto una condotta antisportiva, in seguito all’ammissione dallo stesso atleta. Seto, 26 anni, non potrà gareggiare né allenarsi con il resto della nazionale (ma da solo, ovviamente, sì) fino alla fine dell’anno. In più è stato sospeso dal ruolo di capitano della nazionale nipponica di nuoto. Nel suo palmares Seto conta quattro titoli mondiali, è campione in carica dei 200 e 400 misti, e in quest’ultima distanza è stato medaglia di bronzo a Rio 2016. “Come posso scusarmi? Penso che le mie scuse siano continuare a nuotare e ricostruire la fiducia della mia famiglia, che è stata profondamente ferita dal mio comportamento irresponsabile – le parole del nuotatore – Voglio continuare ad affrontare con serietà il mio sport, perché tutti ancora mi identifichino come un campione del nuoto”.