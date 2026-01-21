Nuoto Sub Faenza: vittorie e podi

Il Nuoto Sub Faenza ha avuto un fine settimana intenso, con impegni in nuoto, nuoto artistico e pallanuoto. I risultati sono stati positivi, con vittorie e piazzamenti sul podio per i nuotatori Esordienti C e Master.

Gli Esordienti C hanno partecipato al Trofeo Libertas, dove hanno ottenuto tre vittorie e quattro piazzamenti sul podio. Davide Montevecchi ha vinto i 25 metri dorso, mentre Vittoria Pirini è arrivata seconda e Leonardo Rondinini terzo. Diego Panzavolta ha vinto i 25 rana, con Anita Papa seconda e Emma Montevecchi terza. La staffetta mista 4×25 stile libero è stata vinta da Gianni Lombardi, Anita Papa, Vittoria Pirini e Davide Montevecchi.

I Master hanno partecipato al 24° Trofeo “Città di Ravenna” in vasca lunga, dove hanno conquistato quattro ori, tre argenti e due bronzi. Stefano Schiumarini ha vinto i 100 dorso e i 50 stile libero, mentre Stefano Tummarello ha vinto i 50 stile libero. Veronica Molnar ha conquistato l’oro nei 100 dorso e il bronzo nei 50 stile libero.

Le sincronette Esordienti A hanno debuttato nel circuito agonistico Federnuoto, partecipando al 3° Campionato Regionale di Nuoto Artistico a Forlì. Iris Maria Fabbri si è classificata 23ª, seguita da Sofia Bertaccini al 27° posto e Ludovica Bambi al 31°. Tutte e tre hanno ottenuto la convocazione per il Campionato Italiano Primaverile.

La pallanuoto faentina ha avuto un fine settimana difficile, con la formazione Master sconfitta a Sassuolo e gli Allievi Under 16 sconfitti a Riccione. Gli Esordienti Under 12 sono stati sconfitti all’esordio regionale contro la Rari Nantes Bologna. La squadra Ragazzi Under 14 tornerà in vasca domenica 25 gennaio a Riccione per la seconda giornata di campionato.