Nuoto: Pilato e Tarantino riabilitate

Da stranotizie
Nuoto: Pilato e Tarantino riabilitate

Dopo 90 giorni, si chiude una parentesi difficile per Benedetta Pilato e Chiara Tarantino, le due nuotatrici sospese dalle attività sociali e federali della Federazione Italiana Nuoto. Le due atlete, di 20 e 22 anni, erano state fermate al duty free dell’aeroporto di Singapore dopo un tentativo di furto, con Tarantino che avrebbe messo nella borsa di Pilato due confezioni di olii essenziali da pochi euro, un fatto che non è passato inosservato alle telecamere di sicurezza.

A causa del provvedimento disciplinare, le due nuotatrici hanno saltato gli Europei in vasca corta che si sono tenuti in Polonia.

