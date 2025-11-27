13.1 C
Nuoto: Penny Oleksiak squalificata due anni

La nuotatrice canadese Penny Oleksiak dovrà scontare due anni di squalifica per aver saltato tre test antidoping a sorpresa. La decisione è stata presa dall’Aquatics Integrity Unit, che ha confermato l’accettazione delle conseguenze da parte dell’atleta.

Oleksiak, che ha vinto sette medaglie olimpiche, tra cui l’oro nei 100 stile libero, si era ritirata dai Mondiali di nuoto a Singapore a causa di un procedimento legato ai “Whereabouts”, sostenendo di non aver violato le norme. La sanzione decorre dal 15 luglio 2025 e terminerà il 14 luglio 2027, escludendola dalla squadra canadese ai Mondiali del 2027.

La vicenda si lega alle mancate comunicazioni relative alla reperibilità per i controlli antidoping, per i quali gli atleti devono mantenere aggiornato il proprio indirizzo ed essere reperibili per un controllo senza preavviso. La canadese ha dichiarato di essere sempre stata una nuotatrice pulita e di non aver fatto uso di sostanze proibite, mentre la federazione canadese ha chiesto la stessa intransigenza per tutti gli atleti mondiali. I risultati ottenuti dall’atleta dal 16 giugno 2025 sono stati annullati.

