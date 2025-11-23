Nuoto paralimpico Italia

6.2 C
Il nuoto paralimpico ha registrato un importante successo con Rosanna Brunetti, atleta di punta, che ha conquistato due medaglie prestigiose, una d’oro e una di bronzo. La stagione si chiude così con un successo pieno per l’atleta. Rosanna Brunetti ha impresso il suo talento a Fabriano, dimostrando una fois ancora la sua abilità nel nuoto paralimpico. Il trionfo d’oro per Trieste è il risultato di una stagione segnata da impegno e dedizione. Le medaglie conquistate da Rosanna Brunetti rappresentano un importante riconoscimento del suo valore e dell’impegno profuso nell’attività sportiva. La sua performance ha sicuramente contribuito al successo della squadra di Trieste nel nuoto paralimpico.

