Nuoto paralimpico Italia

Gianluca Vitellozzi è un uomo che non si lascia scoraggiare dagli ostacoli. A 30 anni, ha conquistato una medaglia di bronzo alle olimpiadi di nuoto di Tokio per persone con sordità, un risultato che nemmeno immaginava. La sua storia è una di coraggio, entusiasmo e impegno.

Gianluca è entrato nella piscina all’età di 8 anni e gareggiava in una squadra fermana, l’Onda azzurra. Tuttavia, a 14 anni, ha iniziato ad avere problemi di udito e il nuoto è rimasto indietro. Nonostante ciò, ha preso una laurea magistrale in ingegneria elettronica e ha cercato un lavoro per il suo talento. In seguito, ha ricevuto un impianto cocleare che gli consente di vivere una vita quasi normale.

Gianluca è anche vicepresidente dell’associazione nazionale sordi. Un giorno, ha scoperto che c’è una federazione che offre possibilità di sport ai sordi e ha deciso di rimettersi in gioco, allenandosi con la squadra Master di Fermo. Dopo due anni di impegno, ha qualificato per le olimpiadi di Tokyo e ha partecipato a diverse gare, vincendo la medaglia di bronzo nella staffetta 4×100 stile libero mista.

Gianluca ha gareggiato in cinque staffette e nove gare singole, tra cui dorso, rana e delfino. Nonostante la stanchezza, era felice di esserci e di poter dare tutto il suo entusiasmo. La sua storia dimostra che i limiti sono solo nella nostra testa e che con impegno e determinazione, si possono superare le difficoltà. Gianluca ha capito che il suo hobby, il nuoto, era una sfida con se stesso e può dire di averla vinta.

