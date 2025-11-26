13 C
Roma
mercoledì – 26 Novembre 2025
Sport

Nuoto mondiale juniores Italia vince due medaglie

Da stranotizie
Nuoto mondiale juniores Italia vince due medaglie

Nel primo giorno del Mondiale Juniores, l’Italia ha conquistato due medaglie. La squadra maschile della 4×100 stile libero ha vinto l’argento, mentre quella femminile della 4×200 stile libero ha conquistato il bronzo. La squadra maschile della 4×100 stile libero, composta da Francesco Ceolin, Daniel D’Agostino, Daniele Del Signore e Carlos D’Ambrosio, ha concluso la gara in 3:16.03, dietro solo ai Neutral Athletes B, che hanno stabilito il record mondiale juniores con 3:15.38. La squadra femminile della 4×200 stile libero, composta da Bianca Nannucci, Lucrezia Domina, Chiara Sama e Alessandra Mao, ha concluso la gara in 7:56.86, dietro solo alla Cina e alla seconda classificata. Grigorii Vekovishchev ha vinto la gara dei 400 stile libero maschile con 3:46.64, mentre Agostina Hein ha stabilito il record dei campionati nella gara dei 400 misti femminili con 4:34.34. Inoltre, Mattia Burato e Daniele Del Signore sono entrati in finale nelle gare dei 50 rana e dei 100 dorso, rispettivamente.

Articolo precedente
Farmaci anti-obesità: effetti negativi negli USA
Articolo successivo
Cina pompa consumi interni
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.