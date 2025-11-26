Nuoto mondiale juniores Italia vince due medaglie

Nel primo giorno del Mondiale Juniores, l’Italia ha conquistato due medaglie. La squadra maschile della 4×100 stile libero ha vinto l’argento, mentre quella femminile della 4×200 stile libero ha conquistato il bronzo. La squadra maschile della 4×100 stile libero, composta da Francesco Ceolin, Daniel D’Agostino, Daniele Del Signore e Carlos D’Ambrosio, ha concluso la gara in 3:16.03, dietro solo ai Neutral Athletes B, che hanno stabilito il record mondiale juniores con 3:15.38. La squadra femminile della 4×200 stile libero, composta da Bianca Nannucci, Lucrezia Domina, Chiara Sama e Alessandra Mao, ha concluso la gara in 7:56.86, dietro solo alla Cina e alla seconda classificata. Grigorii Vekovishchev ha vinto la gara dei 400 stile libero maschile con 3:46.64, mentre Agostina Hein ha stabilito il record dei campionati nella gara dei 400 misti femminili con 4:34.34. Inoltre, Mattia Burato e Daniele Del Signore sono entrati in finale nelle gare dei 50 rana e dei 100 dorso, rispettivamente.