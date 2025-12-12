Nuoto Marche eccelle nei campionati assoluti Frecciarossa

Il diciannovenne di Castelplanio è stato tesserato per Carabinieri e Team Marche e si allena al centro federale di Verona con Luca De Monte, seguito anche da Andrea Cavalletti. I campionati assoluti Frecciarossa sono iniziati allo Stadio del Nuoto di Riccione e termineranno sabato 13 dicembre.

Alessandro Ragaini ha conquistato il titolo e ha stabilito un nuovo primato personale sotto i 3’40” nei 400 stile libero, con un tempo di 3’39″74. Dietro di lui si sono classificati Matteo Lamberti e Davide Marchello, rispettivamente con tempi di 3’40″81 e 3’41″68.

Elena Capretta, ventitreenne di San Benedetto del Tronto e tesserata Carabinieri/CC Aniene, ha vinto l’oro nei 100 farfalla con un tempo di 57″03, precedendo Costanza Cocconcelli e Caterina Santambrogio, rispettivamente con tempi di 57″34 e 58″34.