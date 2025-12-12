12.4 C
Roma
venerdì – 12 Dicembre 2025
Sport

Nuoto Marche eccelle nei campionati assoluti Frecciarossa

Da stranotizie
Nuoto Marche eccelle nei campionati assoluti Frecciarossa

Il diciannovenne di Castelplanio è stato tesserato per Carabinieri e Team Marche e si allena al centro federale di Verona con Luca De Monte, seguito anche da Andrea Cavalletti. I campionati assoluti Frecciarossa sono iniziati allo Stadio del Nuoto di Riccione e termineranno sabato 13 dicembre.

Alessandro Ragaini ha conquistato il titolo e ha stabilito un nuovo primato personale sotto i 3’40” nei 400 stile libero, con un tempo di 3’39″74. Dietro di lui si sono classificati Matteo Lamberti e Davide Marchello, rispettivamente con tempi di 3’40″81 e 3’41″68.

Elena Capretta, ventitreenne di San Benedetto del Tronto e tesserata Carabinieri/CC Aniene, ha vinto l’oro nei 100 farfalla con un tempo di 57″03, precedendo Costanza Cocconcelli e Caterina Santambrogio, rispettivamente con tempi di 57″34 e 58″34.

Articolo precedente
Visita della Regione Toscana alle strutture sanitarie di Arezzo
Articolo successivo
Riforma farmaceutica UE
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.