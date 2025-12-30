6.9 C
Nuoto italiano: Irene Burato parla di crescita e sfide

Irene, una nuotatrice di classe 2007, ha parlato a Talent Zone della sua stagione caratterizzata da confronto, lavoro e crescita. Nell’intervista, ha ripercorso le principali competizioni affrontate, soffermandosi sulla forte concorrenza nella rana a livello nazionale e su un’estate complicata, segnata da diversi quarti posti che hanno richiesto capacità di reazione e maturità.

Il percorso di Irene prosegue con l’esperienza agli Europei junior in vasca corta, un momento di confronto internazionale che ha contribuito ad alzare il livello di consapevolezza e di preparazione. Dal racconto emergono le dinamiche di allenamento, il rapporto con l’allenatore e l’importanza dell’intensità e della responsabilità personale nel lavoro quotidiano.

Irene guarda ai prossimi impegni con concretezza, a partire dagli Assoluti di aprile, senza voler essere troppo precisa sugli obiettivi futuri. La sua storia include le tappe principali della stagione agonistica, la competizione nella rana a livello nazionale, come affrontare risultati difficili e ripartire, l’esperienza agli Europei junior in vasca corta e l’approccio mentale al lavoro quotidiano. Irene è un esempio di crescita sportiva e di dedizione all’allenamento, con un focus sul nuoto italiano e sugli Europei junior in vasca corta.

