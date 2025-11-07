Nuoto in Lombardia: la sfida della Canottieri Lecco

La situazione della sezione Nuoto del Circolo Canottieri Lecco è attualmente in discussione. Giacomo Ugolini, ex consigliere del settore, ha inviato una lettera per chiarire i recenti sviluppi. In particolare, ha evidenziato che Lucia Micheli ha semplicemente riportato una delibera unanimemente approvata dal consiglio direttivo.

Nel corso della stagione, si sono verificati disaccordi tra i tecnici Carla Silva e Riccardo Crippa, portando a una frattura nella squadra. Crippa ha scelto di rimanere alla piscina Bione, dove ha continuato la sua attività con diversi atleti di alto livello. Nel frattempo, Carla Silva ha deciso di trasferirsi con gli agonisti alla piscina di Oggiono. Questo spostamento ha significato la perdita degli spazi acqua storici per i giovani nuotatori del Canottieri. In seguito, è emerso che la piscina di Oggiono avrebbe formato una propria squadra agonistica, privando quindi la Canottieri di ulteriori possibilità.

A fronte di queste difficoltà, Ugolini ha contattato la piscina Bione per creare un progetto di collaborazione che preveda la formazione di atleti più giovani all’interno del Canottieri e di quelli più grandi con le Rane Rosse. L’accordo consentirebbe ai giovani di rimanere tesserati Canottieri e di avere opportunità di crescita, mentre per gli atleti interessati a competizioni di livello, ci sarebbe la possibilità di passare a Rane Rosse.

Nonostante l’invito della Società a partecipare a prove di nuoto, pochi atleti si sono presentati. Il progetto di collaborazione comprende anche un programma per la scuola nuoto, canoa e canottaggio nelle scuole locali, con l’obiettivo di favorire la formazione professionale per i giovani. Ugolini è ottimista riguardo a questo progetto, considerandolo un’opportunità per rivitalizzare le storiche sezioni sportive del Canottieri.