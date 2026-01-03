La società sportiva di nuoto Hydrosport, attiva nelle piscine di Melfi, Picerno e Viggiano, in collaborazione con l’ASD Nettuno, ha raggiunto un importante traguardo: 12 giovani nuotatori hanno conquistato un posto tra i convocati per le selezioni della rappresentativa Basilicata di nuoto per stili.

I 12 atleti che hanno raggiunto questo traguardo sono: Di Biase Giulia, Zarra Veronica, Rocco Alyssa, Latocca Alessandra, Fortunato Martina, Lopardo Alfredo, Di Biase Matteo, Farris Greta, Gagliardi Beatrice, Gerace Martina, Salvatore Walter e Grieco Carlo.

40 atleti provenienti da tutta la Regione hanno partecipato al collegiale e 10 di questi con i tempi migliori negli stili rappresenteranno la Basilicata al torneo delle regioni.

Questa selezione è il risultato dell’impegno e della dedizione degli allenatori e dei giovani nuotatori. La società Hydrosport continua a promuovere il talento giovanile e a contribuire allo sviluppo del nuoto in Basilicata.

I prossimi mesi saranno emozionanti per questi atleti, che si preparano a rappresentare la loro regione con orgoglio.

La collaborazione tra Hydrosport e ASD Nettuno valorizza il nuoto e la crescita sportiva dei giovani atleti, preparando una generazione pronta a sfidare il futuro.