14.5 C
Roma
sabato – 3 Gennaio 2026
Sport

Nuoto in Basilicata

Da stranotizie
Nuoto in Basilicata

La società sportiva di nuoto Hydrosport, attiva nelle piscine di Melfi, Picerno e Viggiano, in collaborazione con l’ASD Nettuno, ha raggiunto un importante traguardo: 12 giovani nuotatori hanno conquistato un posto tra i convocati per le selezioni della rappresentativa Basilicata di nuoto per stili.
I 12 atleti che hanno raggiunto questo traguardo sono: Di Biase Giulia, Zarra Veronica, Rocco Alyssa, Latocca Alessandra, Fortunato Martina, Lopardo Alfredo, Di Biase Matteo, Farris Greta, Gagliardi Beatrice, Gerace Martina, Salvatore Walter e Grieco Carlo.
40 atleti provenienti da tutta la Regione hanno partecipato al collegiale e 10 di questi con i tempi migliori negli stili rappresenteranno la Basilicata al torneo delle regioni.
Questa selezione è il risultato dell’impegno e della dedizione degli allenatori e dei giovani nuotatori. La società Hydrosport continua a promuovere il talento giovanile e a contribuire allo sviluppo del nuoto in Basilicata.
I prossimi mesi saranno emozionanti per questi atleti, che si preparano a rappresentare la loro regione con orgoglio.
La collaborazione tra Hydrosport e ASD Nettuno valorizza il nuoto e la crescita sportiva dei giovani atleti, preparando una generazione pronta a sfidare il futuro.

Articolo precedente
Controlli a Pozzuoli
Articolo successivo
Elezioni Lecco
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.