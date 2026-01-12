Nuoto in Abruzzo

Il grande nuoto italiano torna protagonista con il Terzo Meeting Nazionale “Città di Lanciano”, un appuntamento che unisce sport di alto livello, riflessione e confronto sui temi centrali della performance atletica. L’incontro si terrà venerdì 16 gennaio alle ore 17 al Teatro Comunale Fenaroli di Lanciano, con una tavola rotonda dedicata a “Lo sport: valori, allenamento, salute – come società e centri sportivi aiutano la performance”.

Protagonisti dell’incontro saranno alcuni tra i più importanti atleti della nazionale italiana di nuoto: Lorenzo Zazzeri, Silvia Di Pietro, Costanza Cocconcelli, Filippo Megli e Giovanni Guatti, che condivideranno esperienze, percorsi e visioni sullo sport di alto livello. Il meeting rappresenta un’occasione significativa per approfondire il ruolo delle società sportive e dei centri di allenamento nella crescita dell’atleta, non solo in termini di risultati, ma anche di formazione, benessere e salute.

La data dell’evento è venerdì 16 gennaio, l’orario è alle ore 17 e il luogo è il Teatro Comunale Fenaroli di Lanciano. Per ulteriori informazioni si può contattare Studio Eventi & Congressi al telefono 0872 713586 o via email all’indirizzo [email protected], oppure visitare il sito web www.eventiecongressi.it.