3.9 C
Roma
lunedì – 12 Gennaio 2026
Spettacolo

Nuoto in Abruzzo

Da stranotizie
Nuoto in Abruzzo

Il grande nuoto italiano torna protagonista con il Terzo Meeting Nazionale “Città di Lanciano”, un appuntamento che unisce sport di alto livello, riflessione e confronto sui temi centrali della performance atletica. L’incontro si terrà venerdì 16 gennaio alle ore 17 al Teatro Comunale Fenaroli di Lanciano, con una tavola rotonda dedicata a “Lo sport: valori, allenamento, salute – come società e centri sportivi aiutano la performance”.

Protagonisti dell’incontro saranno alcuni tra i più importanti atleti della nazionale italiana di nuoto: Lorenzo Zazzeri, Silvia Di Pietro, Costanza Cocconcelli, Filippo Megli e Giovanni Guatti, che condivideranno esperienze, percorsi e visioni sullo sport di alto livello. Il meeting rappresenta un’occasione significativa per approfondire il ruolo delle società sportive e dei centri di allenamento nella crescita dell’atleta, non solo in termini di risultati, ma anche di formazione, benessere e salute.

La data dell’evento è venerdì 16 gennaio, l’orario è alle ore 17 e il luogo è il Teatro Comunale Fenaroli di Lanciano. Per ulteriori informazioni si può contattare Studio Eventi & Congressi al telefono 0872 713586 o via email all’indirizzo [email protected], oppure visitare il sito web www.eventiecongressi.it.

Articolo precedente
Il nuovo Tamagotchi 4.0 con intelligenza artificiale
Articolo successivo
San Matteo Pavia miglioramento pronto soccorsoLista d attesa
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.