Nuoto Grosseto vince Meeting Nazionale Giovanile

Il quarantesimo Meeting Nazionale Giovanile di nuoto Città di Grosseto si è concluso con risultati eccellenti. La società Nuoto Grosseto ha ottenuto il primo posto nella classifica a squadre su tredici società partecipanti. Gli atleti Alice Paioletti e Andrea Lucarelli hanno conseguito il pass per i Campionati Italiani Assoluti. Alla piscina di via Lago di Varano, gli atleti hanno partecipato a due giorni intensi di gare, con circa 200 partecipanti in rappresentanza di tredici società. La Nuoto Grosseto ha conquistato complessivamente 66 medaglie, di cui 35 ori, 15 argenti e 16 bronzi.

Alice Paioletti ha vinto il Memorial Fabiano Zuppardo, riservato al migliore atleta grossetano, con 3390 punti.

In particolare, Paioletti ha dominato la manifestazione vincendo sei ori e ottenendo la qualificazione nei 50 stile libero per i campionati italiani. Lucarelli ha ottenuto cinque ori e la qualificazione nei 50 e 200 stile libero per i campionati italiani.

Ci sono stati risultati importanti anche per altri atleti, come Matteo Rossi, che si è qualificato per i campionati giovanili in diverse specialità e ha vinto due medaglie d’oro e due di bronzo. Anche Matilde Giovi, Alice Randazzo, Lorenzo Casanovi, Andrea Cericola, Alice Morselli e Lorenzo Morrocchi hanno ottenuto risultati di rilievo vincendo medaglie e piazzamenti di primo, secondo e terzo posto nelle varie gare.