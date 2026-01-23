Nuoto giovanile: Avezzano protagonista del Trofeo Gran Sasso

Domenica 25 gennaio circa 400 atleti Esordienti si sfideranno nella piscina comunale di Avezzano. Avezzano torna protagonista dello sport giovanile regionale con la finalissima del Trofeo Gran Sasso d’Italia, uno degli appuntamenti più attesi del circuito abruzzese dedicato all’attività Esordienti.

La manifestazione si svolgerà presso la piscina comunale e rappresenta la seconda delle quattro tappe previste dal circuito regionale. La competizione rientra nel programma federale di promozione e incentivazione dell’attività natatoria giovanile, con l’obiettivo di favorire la crescita sportiva ed educativa dei più giovani.

In vasca sono attesi circa 400 atleti, accompagnati da tecnici e dirigenti di tutte le società affiliate della regione, per un evento che promette grande partecipazione e intensità agonistica. Il sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, ha sottolineato il valore istituzionale dell’iniziativa: la città è stata scelta dalla Federazione Italiana Nuoto per le sue qualità di accoglienza e per la presenza di strutture sportive riqualificate e idonee ad ospitare competizioni di livello nazionale e internazionale.

Lo sport, in particolare quello giovanile, rappresenta un pilastro delle politiche amministrative locali, con i giovani al centro delle strategie di sviluppo sociale e educativo. Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente del Comitato Regionale Abruzzo della FIN, Cristiano Carpente, che ha definito la manifestazione una giornata di particolare rilevanza per l’intero movimento natatorio regionale.

L’evento avrà un impatto significativo anche sul territorio, animando la città e coinvolgendo famiglie, addetti ai lavori e appassionati.