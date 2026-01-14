Nuoto: Faenza si impone al Trofeo della Befana

Penelope Sangiorgi e Anna Bolzon hanno conquistato il primo e il secondo posto nei 100 misti a Forlì. Il 5° Trofeo della Befana, riservato alle categorie Esordienti A e B, ha visto la partecipazione di 21 società provenienti da tutta Italia, con oltre 800 atleti.

Per il Nuoto Sub Faenza hanno gareggiato oltre 70 atleti, dalla categoria Esordienti B fino agli Assoluti. I faentini si sono classificati al quarto posto nella classifica per società, mentre nella classifica generale sono arrivati terzi. Penelope Sangiorgi si è imposta nei 100 metri misti, seguita da Anna Bolzon.

Ottime piazze d’onore sono state conquistate da Angelica Donati nei 200 rana e da Elena Coveri nei 50 rana, mentre la staffetta Assoluta maschile si è piazzata terza nella 4 per 50 stile libero. Il coach Marco Fregnani ha commentato che anche quando non è stato raggiunto il podio, sono stati migliorati diversi primati personali.

Nel settore della pallanuoto, la formazione Allievi Under 16 ha battuto l’Ondablu Formigine per 11 a 7, mentre la squadra Ragazzi Under 14 ha superato la Rari Nantes Romagna di Forlì per 17 a 15. La piscina di Faenza ha ospitato anche un torneo ad otte squadre per i bambini dell’Acquagoal, dove i piccoli del Nuoto Sub Faenza hanno presentato una formazione in cui, tranne 3 elementi, gli altri hanno iniziato a settembre.

I prossimi impegni includono la partecipazione dei bambini della categoria Esordienti C al Campionato regionale Libertas, la partecipazione di Juniores, Cadetti e Seniores al Campionato Regionale Assoluto Fin, e la partecipazione degli Esordienti alla Combinata degli Stili in ambito Uisp. Inoltre, la formazione mista della pallanuoto Master sarà in trasferta a Sassuolo per affrontare l’Ondablu Formigine, mentre i Master del nuoto in corsia saranno al 24° Trofeo “Città di Ravenna” e le ragazze della categoria Esordienti “A” del nuoto artistico gareggeranno nel circuito agonistico per la prima volta.